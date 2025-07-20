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20 июля 2025 в 07:00

Опять ливни и холод до +5? Погода в Москве и Питере 21–27 июля: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве продолжатся дожди и грозы, в Питере также будет сыро, но тепло. При этом сильной жары ждать не следует. О погоде в российских столицах NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 21 по 27 июля

В понедельник, 21 июля, в Московском регионе ожидаются достаточно сильные дожди с грозами. Температура воздуха в столице составит плюс 24–26 градусов, по области — в диапазоне от +22 до +27. Ночью — около +17 градусов.

Во вторник местами в Подмосковье днем похолодает до +20 градусов, в Москве прогнозируется около +23. Ночью — плюс 13–18 градусов. На небе будет облачно, ожидаются кратковременные дожди.

В среду днем в регионе потеплеет до плюс 22–27 градусов, в Москве — плюс 25–27. Такая же температура продержится в четверг и пятницу, 24 и 25 июля. В среду ночью плюс 13–18 градусов, в последующие сутки — от +15 до +20. В эти дни, кроме пятницы, не обойдется без кратковременных осадков.

В выходные в Подмосковье вернутся грозы, дожди и порывистый ветер. Температура воздуха в субботу днем достигнет +25 градусов, в воскресенье прохладнее — до +22, по ночам ожидается от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление в течение рабочей недели будет незначительно падать с 742 миллиметров ртутного столба в понедельник до 740 в пятницу.

Ветер в понедельник юго-восточный, 5–10 метров в секунду. В последующие дни его направление ожидается переменным, скорость будет слабой. В субботу и воскресенье при грозе порывы ветра составят 11–16 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 21 по 27 июля

В Петербурге и Ленинградской области погода прогнозируется довольно однородная с кратковременными дождями в течение всей рабочей недели, временами прогремят грозы.

Температура воздуха с понедельника по четверг в Северной столице в дневные часы будет находиться в диапазоне от +24 до +26 градусов. В пятницу — плюс 21–23. По ночам — плюс 17–19 градусов.

В субботу, 26 июля, без осадков и солнечно, в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23–28 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье — плюс 24–26 градусов. В течение всего дня прогнозируется дождь, не исключены грозы. В ночное время температура воздуха на протяжении выходных сохранится в диапазоне от +17 до +19 градусов.

Атмосферное давление в Питере в понедельник составит 756 миллиметров ртутного столба, к концу рабочей недели оно снизится на один пункт.

Ветер в понедельник северный, 3–5 метров в секунду, В последующие дни он изменит направление на северо-восточное, восточное и юго-восточное, а в пятницу вновь подует с севера. Скорость при этом будет небольшая — до 3 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 21 по 27 июля

Самую жаркую погоду в промежутке с 21 по 27 июля за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксировали в основном в жарком и пожарном 2010 году. Тогда на неделе установили сразу шесть суточных температурных максимумов.

Так, самым жарким днем выдалось 26 июля 2010-го с рекордом для этой даты в +37,5 градуса. Другие рекорды того же года были такими: +36,7 градуса — 24 июля, +36,3 — 23 июля, +36 — 25 июля, +35,7 — 27 июля и +35,2 — 22 июля.

Еще один температурный максимум был установлен в далеком 1885 году 21 июля. Тогда воздух в Москве прогревался до +32,7 градуса, что стало самым высоким показателем для этой даты за всю историю метеонаблюдений в городе.

Максимально холодно в Москве было 24 июля 1901 года. Тогда был установлен рекорд для этого числа за всю историю метеонаблюдений в +4,8 градуса. В том же 1901 году выдалось и самое прохладное за всю историю метеонаблюдений 21 июля, когда термометры показывали всего +6,7 градуса.

Еще два температурных минимума было установлено 26 и 27 июля 1880 года. В те дни в Москве холодало до +6,2 и +5,4 градуса соответственно. Также +6,2 градуса фиксировалось в городе 22 июля 1888 года.

Аномально низкая температура +6,5 градуса наблюдалась в Москве 23 июля 1904-го и 25 июля 1928 года. Обе эти даты вошли в историю как максимально холодные дни за всю историю метеонаблюдений.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 21 по 27 июля

Самыми теплыми днями недели с 21 по 27 июля за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стали сразу несколько дат того же 2010 года. Так, 22, 26 и 27 июля столбики термометров поднялись до рекордных отметок +31, +35 и +33 градуса соответственно.

Также до +33 градусов воздух в Северной столице прогревался 23 июля 1936 года. А на один градус прохладнее (+32) в городе на Неве было 24 июля 1914-го и 25 июля 1938 года. Все эти даты вошли в историю как самые теплые 23, 24 и 25 июля в истории наблюдений за погодой в Питере.

В 2011 году 21 июля воздух в Петербурге прогрелся до +31 градуса. Это число вошло в хроники наблюдений за погодой благодаря максимально высокому значению температуры для данной даты.

Холоднее всего в Ленинграде было 21 и 24 июля 1968 года. Тогда температура воздуха в городе опускалась до +5 градусов.

В 1904 году в Петербурге холодало до +7 градусов 22 июля. Такая же температура наблюдалась и 27 июня 1944 года. А днем ранее, 26 июля 1944-го, в городе было +9, что также стало наиболее холодной температурой для этой даты за всю историю метеонаблюдений.

Еще два суточных температурных минимум были установлены 23 и 25 июля 1951 года, когда воздух остывал до +8 градусов. С тех пор в эти числа в Питере не наблюдалось более холодной погоды.

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