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Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 07:50

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 июля

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 20 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 20 июля

В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля до 07:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, информировала пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 38 БПЛА сбили над Брянской областью, еще 19 дронов уничтожили над территорией Московского региона, говорится в публикации.

Подразделения противовоздушной обороны ночью уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Тульской области, сообщил в Telegram губернатор региона Дмитрий Милеев.

«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах», — написал глава области.

Системы противовоздушной обороны Москвы успешно отразили массированную атаку беспилотников, сбив 13 воздушных целей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Позже он проинформировал о еще двух уничтоженных дронах.

Информация о новых атаках была дополнена в течение 10 минут после публикации сообщения. По обнародованным данным, инцидент не повлек серьезных разрушений или человеческих жертв. Специалисты вели осмотр мест падения обломков. Власти призывали жителей сохранять спокойствие.

Один человек погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ на территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Обстрелы велись по Донецку, Горловке, Ясиноватскому району, а также по трассе между Угледаром и Павловкой.

«Один человек погиб, еще пять мирных жителей республики пострадали к этому часу из-за киевской агрессии», — написал Пушилин.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область в ночь на 19 июля привела к отключению электроснабжения в пяти населенных пунктах Каменского района, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, без света остались примерно две тысячи человек.

«В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек», — указал Слюсарь.

После полуночи Москву пытались атаковать 13 украинских БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, аппараты были успешно сбиты и перехвачены системами противовоздушной обороны. Информации о пострадавших и разрушениях на земле Собянин не указал.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Несколько частных домов загорелись после падения обломков БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, ранен один человек.

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