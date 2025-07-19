Пушилин сообщил о погибшем и пяти раненых при обстрелах ДНР

Один человек погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ на территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Обстрелы велись по Донецку, Горловке, Ясиноватскому району, а также по трассе между Угледаром и Павловкой.

Один человек погиб, еще пять мирных жителей республики пострадали к этому часу из-за киевской агрессии, — написал Пушилин.

В результате удара РСЗО HIMARS по Киевскому району Донецка пострадал мужчина 1972 года рождения. В Горловке, в районе Никитовки, мужчина 1991 года получил ранения средней тяжести из-за ствольной артиллерии. В Красном Партизане Ясиноватского округа удар реактивной артиллерии унес жизнь женщины 1975 года. Еще двое — мужчина 1972 года и женщина 1976 года — были ранены. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. На трассе между Угледаром и Павловкой мужчина 1994 года также получил травмы.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, — заключил глава региона.

Ранее силы ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью. По данным главы региона, атака не причинила ущерба инфраструктуре и не привела к жертвам. Тем не менее жителям рекомендовано сохранять бдительность из-за возможных повторных атак.

Кроме того, московские системы ПВО перехватили и сбили БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.