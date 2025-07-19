Силы ПВО отразили новую атаку дронов на Тульскую область В Тульской области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника

Два беспилотника были уничтожены силами ПВО над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших, объекты инфраструктуры атака не задела.

Подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили два БПЛА. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — написал Миляев.

Глава региона также отметил, что угрозу удалось оперативно нейтрализовать. Однако в регионе сохраняется риск повторных атак, жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ активизировали атаки на границе Курской и Сумской областей, но прорвать российскую оборону не смогли. По словам специалиста, напряженная ситуация сохраняется в районе Теткино, где украинские войска задействуют элитные подразделения, пытаясь создать плацдарм на территории РФ.

До этого военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что российские войска нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Краматорске. Попадание вызвало мощную детонацию — цель была поражена с высокой точностью. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ не поступало.