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20 июля 2025 в 09:58

ВСУ атаковали два российских региона одновременно

Минобороны: пять украинских БПЛА уничтожены над Брянской и Калужской областями

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Согласно публикации ведомства, Вооруженные силы Украины атаковали оба региона одновременно. Нападение дронов длилось 10 минут.

В период с 08:00 мск до 08:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Брянской области и два БПЛА — над территорией Калужской области, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Минобороны информировали, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника. Из них 19 — над территорией Московского региона, добавили в ведомстве. При этом больше всего дронов нейтрализовано над Брянской областью — 38 БПЛА.

Еще 11 беспилотников ликвидировано над территорией Калужской области, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской областями. Кроме того, три дрона сбито над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, по одному — над территорией Белгородской и Рязанской областей.

Минобороны РФ
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