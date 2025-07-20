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20 июля 2025 в 07:22

Раскрыто число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Минобороны: средства ПВО за ночь перехватили 93 дрона ВСУ над Россией

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. Из них 19 — над территорией Московского региона, добавили в ведомстве.

При этом больше всего дронов нейтрализовано над Брянской областью — 38 БПЛА. Еще 11 беспилотников ликвидировано над территорией Калужской области, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской областями. Кроме того, три дрона сбито над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, по одному — над территорией Белгородской и Рязанской областей.

Ранее в Сети появились кадры из Зеленограда, на которых запечатлены пожары в некоторых дворах города после атаки БПЛА. По данным местных пабликов, в 20-м микрорайоне города вспыхнули как минимум два автомобиля. Пожар был локализован, на месте работают спецслужбы. По предварительной информации пострадавших нет.

До этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны Москвы успешно отразили массированную атаку беспилотников, сбив 13 воздушных целей. По предварительным данным, инцидент не повлек серьезных разрушений или человеческих жертв.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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