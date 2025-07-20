Опубликованы кадры последствия падения обломков дрона ВСУ в Зеленограде В Сети появились кадры горящих в Зеленограде машин после атаки БПЛА

В Сети появились кадры из Зеленограда, запечатлевшие пожары в некоторых дворах города. По данным местных пабликов, в 20-м микрорайоне города вспыхнули как минимум два автомобиля.

На данный момент пожар локализован, на месте работают спецслужбы. По предварительной информации пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Москвы успешно отразили массированную атаку беспилотников, сбив 13 воздушных целей. Информация о новых атаках была дополнена в течение десяти минут после публикации сообщения. По предварительным данным, инцидент не повлек серьезных разрушений или человеческих жертв. Специалисты продолжают осмотр мест падения обломков. Власти призывают жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА за 3,5 часа. Из них восемь уничтожены над Брянской областью, еще четыре — над Московским регионом. Работа была проведена в период с 11:30 мск до 15:00 мск.

До этого украинские военные обстреляли центр Донецка. Ракеты попали в жилой многоквартирный дом и на территорию республиканского травматологического центра. По предварительным данным, есть пострадавшие.