Володин призвал коллег в Госдуме решить проблему со «схемой Долиной» Володин заявил, что комитеты ГД должны активно решать проблему «схемы Долиной»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к профильным комитетам с призывом принять активное участие в решении проблемы, связанной с распространением так называемой схемы Долиной. На видео в своем канале в Max он подчеркнул важность совместных усилий для поиска выхода из сложившейся ситуации.

Мы должны с вами искать решения, имея статус, полномочия, с тем чтобы найти выход в сложившейся ситуации. Давайте мы здесь посмотрим, чтобы профильные комитеты не стояли в стороне, — указал Володин.

По словам спикера, ситуация требует немедленного вмешательства, поскольку многие граждане остаются без денег и жилья. В российских СМИ активно обсуждают случаи, когда суды принимали решения, не защищающие интересы покупателей квартир, которые стали жертвами мошеннических схем.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что собственник имеет законное право на досрочное возвращение в арендованное жилье. В таких ситуациях, отметил он, владелец квартиры должен лишь вернуть деньги арендаторам.