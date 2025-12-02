Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 17:06

Володин призвал коллег в Госдуме решить проблему со «схемой Долиной»

Володин заявил, что комитеты ГД должны активно решать проблему «схемы Долиной»

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к профильным комитетам с призывом принять активное участие в решении проблемы, связанной с распространением так называемой схемы Долиной. На видео в своем канале в Max он подчеркнул важность совместных усилий для поиска выхода из сложившейся ситуации.

Мы должны с вами искать решения, имея статус, полномочия, с тем чтобы найти выход в сложившейся ситуации. Давайте мы здесь посмотрим, чтобы профильные комитеты не стояли в стороне, — указал Володин.

По словам спикера, ситуация требует немедленного вмешательства, поскольку многие граждане остаются без денег и жилья. В российских СМИ активно обсуждают случаи, когда суды принимали решения, не защищающие интересы покупателей квартир, которые стали жертвами мошеннических схем.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что собственник имеет законное право на досрочное возвращение в арендованное жилье. В таких ситуациях, отметил он, владелец квартиры должен лишь вернуть деньги арендаторам.

Госдума
Вячеслав Володин
Лариса Долина
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали совет, куда вкладывать сбережения
Дипломаты смогли уговорить россиян покинуть самолет после посадки в Актау
Военэксперт раскрыл значение скорого освобождения Купянск-Узлового
Психиатр Федорович назвал хоббидоггинг нездоровой тенденцией
Дело Долиной дошло до Верховного суда
Путин пригрозил «отрезать Украину от моря» в ответ на пиратство
Симоньян предложила Западу способ обезопаситься от российского влияния
Путин предупредил Европу о последствиях в случае военного конфликта
Александра Захарова поблагодарила зрителей театров за связь с элитарностью
Представитель блогера рассказал о «договорной» драке с директором Киркорова
Путин напомнил обижающейся Европе, что никто не отстранял ее от переговоров
Путин рассказал, когда освободят Купянск-Узловой
Педофил из придорожного кафе: в Перми бизнесмен охотился на школьниц
В ЕС раскрыли, на что должна пойти Армения в отношении России
Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева
Диетолог объяснила, поможет ли грейпфрут в похудении
«Недопустимо»: в ФЛГР отреагировали на инцидент с Большуновым
Российская бортпроводница установила рекорд по прогулам за год
«Живут на другой планете»: Путин отчитал Киев из-за «других дел»
Политолог объяснил готовность США отказаться от помощи Украине
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.