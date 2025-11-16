«Куку-салат»: микс курицы, кукурузы и еще парочки ингредиентов — понравится всем

Этот необычный «Куку-салат» из микса курицы, кукурузы и еще парочки ингредиентов станет вашим любимым решением для быстрого и сытного ужина или закуски на праздничный стол. Он гарантированно понравится всем!

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного или копченого куриного филе, 4 вареных яйца, 2 свежих огурца, 1 банка консервированной кукурузы, пучок укропа, майонез для заправки. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, яйца и огурцы измельчите аналогичным образом, укроп мелко порубите. Все ингредиенты соедините в глубокой миске, добавьте кукурузу без жидкости и заправьте майонезом по вкусу. Тщательно перемешайте — салат готов к подаче без настаивания.

Вкус этого блюда — это идеальный баланс нежности и свежести: сочная курица и яйца создают питательную основу, огурцы добавляют хруст, сладковатая кукуруза дает приятный контраст, а укроп освежает всю композицию.

