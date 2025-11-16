Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 16:28

«Куку-салат»: микс курицы, кукурузы и еще парочки ингредиентов — понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот необычный «Куку-салат» из микса курицы, кукурузы и еще парочки ингредиентов станет вашим любимым решением для быстрого и сытного ужина или закуски на праздничный стол. Он гарантированно понравится всем!

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного или копченого куриного филе, 4 вареных яйца, 2 свежих огурца, 1 банка консервированной кукурузы, пучок укропа, майонез для заправки. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, яйца и огурцы измельчите аналогичным образом, укроп мелко порубите. Все ингредиенты соедините в глубокой миске, добавьте кукурузу без жидкости и заправьте майонезом по вкусу. Тщательно перемешайте — салат готов к подаче без настаивания.

Вкус этого блюда — это идеальный баланс нежности и свежести: сочная курица и яйца создают питательную основу, огурцы добавляют хруст, сладковатая кукуруза дает приятный контраст, а укроп освежает всю композицию.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Французский цыган»: взрыв вкуса от сочетания фруктов и чесночной заправки.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснее шубы и оливье — слоеный салат «Кобыла под снегом»: 5 ингредиентов и сыр. Получается очень нежным и вкусным
Общество
Вкуснее шубы и оливье — слоеный салат «Кобыла под снегом»: 5 ингредиентов и сыр. Получается очень нежным и вкусным
Салат «Новогодний хруст» с картошкой фри: самый простой и вкусный — точно займет место рядом с оливье и шубой
Общество
Салат «Новогодний хруст» с картошкой фри: самый простой и вкусный — точно займет место рядом с оливье и шубой
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Никаких скучных запеканок! Фаршированные рулетики «Новогодние» — нужны грудка, яблоки и сливки
Общество
Никаких скучных запеканок! Фаршированные рулетики «Новогодние» — нужны грудка, яблоки и сливки
Вкуснее любых салатов! Обалденная закуска «Новогодние шары» — вкуснятина без тонны вареных овощей
Общество
Вкуснее любых салатов! Обалденная закуска «Новогодние шары» — вкуснятина без тонны вареных овощей
салаты
рецепты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники уговорили школьника отправить по почте семейные драгоценности
Израильская армия обстреляла миротворцев ООН из танка в Ливане
«Модернизация арсенала»: в НАТО испугались одного мощного оружия России
Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт
Отказ от выступлений, слова об СВО, завещание: куда пропал Павлиашвили
Военкор рассказал, как ВСУ «проспали» прорыв ВС РФ
Дикие собаки «перевернули» забитый паломниками автобус
Раскрыто, как освобождение Малой Токмачки и Ровнополья повлияет на ход СВО
Россиянин оказался за решеткой после засады полиции Таиланда
Прорыв ВС РФ и взятки ради службы в тылу: новости СВО на вечер 16 ноября
Коц объяснил важность освобождения Малой Токмачки для ВС России
Омбудсмен призвала ограничить доступ к базе детей-сирот
Россиянин напугал прохожих и посетителей магазина игрушечным пистолетом
Определена возможная цель ВС России после освобождения Малой Токмачки
В российском регионе введут новое направление туризма
Прохожие стали свидетелями внезапной смерти пенсионера
США приняли неожиданное решение по санкциям против Турции из-за С-400
Сколько придется учиться в вузе по новой системе? Что сказали в Минобрнауки
Иран поставил точку в вопросе обогащения урана
Россию начали отключать от интернета? Что происходит, в каких регионах сбои
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.