Салат «Шуршунчик» на скорую руку: смешиваю 4 ингредиента — и закуска к ужину или празднику готова

Салат «Шуршунчик» на скорую руку — это идеальное решение для тех, кто любит хрустящие и свежие салаты без долгой подготовки. Смешиваю 4 ингредиента, заправляю майонезом — и закуска к ужину или празднику готова!

Салат получается легким, витаминным и невероятно хрустящим — каждый ингредиент сохраняет свою текстуру, создавая тот самый «шуршащий» эффект, который и дал название блюду.

Для его приготовления вам понадобится: 400 г пекинской капусты, 1 свежий огурец, 150 г моркови по-корейски, 1 банка консервированной кукурузы. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, огурец нарежьте соломкой или полукольцами. Сложите все в миску, добавьте морковь по-корейски и кукурузу без жидкости. Заправьте майонезом по вкусу и тщательно перемешайте. Салат готов к подаче сразу же, без настаивания.

Вкус этого блюда — это настоящий фейерверк текстур и вкусов: нежная пекинская капуста и сочный огурец создают свежую основу, острая морковь по-корейски добавляет пикантности, а сладковатая кукуруза уравновешивает остроту.

