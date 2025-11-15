Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 20:41

Пикантная капуста с чесноком: мой рецепт, который не оставит ни одного шанса другим салатам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта остренькая капуста — именно та закуска, которую готовишь снова и снова. Она получается невероятно хрустящей, в меру острой и пикантной, с идеальным балансом специй. Такой салат не успевает надоесть — его съедают еще до того, как он успевает как следует настояться.

Готовлю я так: шинкую 2 кг свежей капусты, натираю 3–4 морковки на крупной терке, добавляю 4 измельченных зубчика чеснока. Для маринада кипячу литр воды с половиной стакана сахара, 2 столовыми ложками соли с горкой, 10 горошинами перца, 5 гвоздиками и 4 лавровыми листами — провариваю 10 минут. Снимаю с огня, добавляю по половине стакана растительного масла и 9% уксуса. Заливаю капусту немного остывшим маринадом, придавливаю гнетом и оставляю до полного остывания. Затем перекладываю в банку и убираю в холодильник на сутки. Уже через 24 часа получается ароматная, хрустящая закуска, которая хранится в холодильнике несколько недель.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Фастфуд может быть вкусным и полезным — готовлю эти сочные наггетсы за 20 минут
Общество
Фастфуд может быть вкусным и полезным — готовлю эти сочные наггетсы за 20 минут
Печем как кондитер: шоколадный кекс с грушами — простой рецепт с идеальными граммовками
Общество
Печем как кондитер: шоколадный кекс с грушами — простой рецепт с идеальными граммовками
Тяга к сладкому: как обмануть желание и остаться в форме
Общество
Тяга к сладкому: как обмануть желание и остаться в форме
«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции
Ближний Восток
«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции
Вкуснее любых салатов — закуска «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе
Общество
Вкуснее любых салатов — закуска «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе
еда
закуски
рецепты
салаты
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
«Золотой полковник» получил новую работу в колонии
Путин и Лукашенко провели обстоятельную беседу по телефону
Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других
Трескучий мороз и холод до –27? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
«Зачем давать деньги?»: Украине предрекли катастрофу из-за одного нюанса
Месть за Новороссийск, провокация Литвы, свержение Зеленского: что дальше
Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС
Боец ВСУ расстрелял однополчан и сдался в плен
«Продолжаю верить»: в США назвали способ завершения кризиса на Украине
Аэропорт крупного российского города временно ограничил полеты
Оператор дрона «поднял на уши» правоохранителей европейской страны
Известный певец вышел из себя после вопроса о бабочках в квартире
«С битой опасно»: Розенбаум о борьбе с желтой прессой
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.