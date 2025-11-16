Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 19:30

Мини-омлеты с ветчиной за 20 минут: удобные как кексы и полезные как классический омлет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мини-омлеты с ветчиной за 20 минут: удобные как кексы и полезные как классический омлет. Хотите приготовить завтрак, который будет одновременно сытным, вкусным и красивым? Эти порционные омлеты станут вашим любимым решением! Они сочетают в себе нежность яичной основы, пикантность ветчины и аппетитную сырную корочку.

В глубокой миске взбейте 2 яйца венчиком до легкой пены. Одну небольшую луковицу мелко нарежьте и обжарьте на столовой ложке оливкового масла до прозрачности. Ломтик ветчины нарежьте аккуратными кубиками, пучок укропа мелко порубите. К взбитым яйцам добавьте ветчину, 2 столовые ложки тертого твердого сыра, укроп и остывший лук. Приправьте черным перцем по вкусу — соли обычно достаточно из-за ветчины и сыра. Разлейте массу по силиконовым формам для кексов и выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистого цвета. Эти мини-омлеты удобно брать с собой, и они одинаково хороши как горячими, так и холодными!

Ранее мы готовили бухлаваш из лаваша и фарша — вкусная закуска ко всему. Простой рецепт быстрой еды из 3 ингредиентов.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество
Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Сырники больше не делаю. Вместо них — омлет-рулет с курицей и плавленым сыром. Просто, вкусно и необычно
Общество
Сырники больше не делаю. Вместо них — омлет-рулет с курицей и плавленым сыром. Просто, вкусно и необычно
Фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья
Общество
Фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья
Закуска с плавленым сырком из 3 ингредиентов: простая намазка на поджаристый хлеб или крекеры — выручит всегда
Общество
Закуска с плавленым сырком из 3 ингредиентов: простая намазка на поджаристый хлеб или крекеры — выручит всегда
Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии
Общество
Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии
омлеты
яйца
яичницы
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой
Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим
Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира
Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем
Абрамович запускает громкое дело против британских властей
Маск объяснил, для чего на самом деле нужен робот-гуманоид Optimus
Во Франции раскрыли, чем опасен визит Зеленского к Макрону
Назван неочевидный маркер тревожности
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее
Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы
Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам
Скончался ведущий российский международник
Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино
Премьер немецкого региона захотел покупать российские энергоресурсы
Гороскоп на неделю с 17 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС
Лавров увидел «существенные испытания» для решений Нюрнбергского трибунала
Политолог объяснил, что стало причиной ссоры Трампа и конгрессвумен Грин
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.