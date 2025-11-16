Мини-омлеты с ветчиной за 20 минут: удобные как кексы и полезные как классический омлет

Мини-омлеты с ветчиной за 20 минут: удобные как кексы и полезные как классический омлет. Хотите приготовить завтрак, который будет одновременно сытным, вкусным и красивым? Эти порционные омлеты станут вашим любимым решением! Они сочетают в себе нежность яичной основы, пикантность ветчины и аппетитную сырную корочку.

В глубокой миске взбейте 2 яйца венчиком до легкой пены. Одну небольшую луковицу мелко нарежьте и обжарьте на столовой ложке оливкового масла до прозрачности. Ломтик ветчины нарежьте аккуратными кубиками, пучок укропа мелко порубите. К взбитым яйцам добавьте ветчину, 2 столовые ложки тертого твердого сыра, укроп и остывший лук. Приправьте черным перцем по вкусу — соли обычно достаточно из-за ветчины и сыра. Разлейте массу по силиконовым формам для кексов и выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистого цвета. Эти мини-омлеты удобно брать с собой, и они одинаково хороши как горячими, так и холодными!

