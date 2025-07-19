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19 июля 2025 в 11:44

Степашин лично поговорит со Смоловым после его драки в кафе

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший премьер-министр, член совета директоров и председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал в интервью ТАСС, что собирается поговорить с российским футболистом Федором Смоловым после его нападения на посетителей кафе. Он намерен спросить у спортсмена, зачем того «понесло» в заведение с утра пораньше.

Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше [в кафе]. Утром надо спать. Дай бог, что все пройдет. При случае у Федора спрошу. Федор-то пришел [в кафе] как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил, — сказал Степашин.

Смолов устроил драку с двумя посетителями столичного кафе «Кофемания» в конце мая. По данным Telegram-канала SHOT, если подтвердится, что у пострадавшего челябинского бизнесмена Владимира Кузьмичева сломаны кости лица, футболисту может грозить до восьми лет тюрьмы.

При этом юрист Юрий Капштык считает, что Смолов может избежать наказания за драку в кафе, если компенсирует траты на лечение потерпевшему. По его словам, в таком случае пострадавший может передумать подавать заявление в полицию.

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Сергей Степашин
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