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08 июля 2025 в 09:47

Назван срок, который грозит Смолову за драку в кафе

SHOT: футболисту Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисту Федору Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы по делу о драке в «Кофемании», сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, наказание будет зависеть от результатов обследования пострадавшего челябинского бизнесмена Владимира Кузьмичева.

Если подтвердится информация, что у Кузьмичева перелом костей лица, то такой вред может быть отнесен к тяжкому. В итоге в отношении спортсмена могут возбудить уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Ранее Смолов публично извинился за участие в конфликте в московском кафе «Кофемания», признав свое поведение недопустимым. Спортсмен объяснил, что пытался урегулировать ситуацию словесно, но столкнулся с хамством. Вместе с этим полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за истечения сроков проверки и отсутствия достаточных доказательств.

Кроме того, выяснилось, что бывший тесть Александра Кокорина Руслан Валитов оказался замешан в истории с вымогательством у Смолова. Он организовал встречу между футболистом и одним из участников конфликта, на которой речь шла о шантаже.

Федор Смолов
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