В деле Смолова всплыло имя бывшего родственника Кокорина

Бывший тесть Александра Кокорина Руслан Валитов оказался замешан в истории с вымогательством у футболиста Федора Смолова, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, Валитов организовал встречу между бывшим футболистом и одним из участников конфликта, на которой речь шла о возможной компенсации в обмен на нераспространение видео.

Все произошло после того, как адвокат Владимир Кузьминов позвонил Смолову и сообщил, что у его подзащитного якобы сломана челюсть. По словам юриста, если компенсация не будет выплачена, в отношении спортсмена могут возбудить дело по статьям о хулиганстве и массовых беспорядках, а видео с его участием попадет в сеть. В ответ футболист передал через нотариуса один миллион рублей.

Позднее, несмотря на перевод денег, видео начали рассылать знакомым Смолова. Тогда ему позвонил Валитов и предложил встретиться в ресторане на Кутузовском проспекте. Уже там Смолову снова намекнули, что за дополнительное вознаграждение видео не попадет в интернет, а также пообещали поддержку в контактах с правоохранителями. Однако футболист отказался от неофициальных договоренностей. После этого видео появилось в открытом доступе.

Ранее Смолов публично извинился за участие в конфликте в московском кафе «Кофемания», признав свое поведение недопустимым. Спортсмен объяснил, что пытался урегулировать ситуацию словесно, но столкнулся с хамством. Вместе с этим полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за истечения сроков проверки и отсутствия достаточных доказательств.