Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 19:39

В деле Смолова всплыло имя бывшего родственника Кокорина

В вымогательстве у Смолова фигурирует бывший тесть Кокорина Валитов

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший тесть Александра Кокорина Руслан Валитов оказался замешан в истории с вымогательством у футболиста Федора Смолова, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, Валитов организовал встречу между бывшим футболистом и одним из участников конфликта, на которой речь шла о возможной компенсации в обмен на нераспространение видео.

Все произошло после того, как адвокат Владимир Кузьминов позвонил Смолову и сообщил, что у его подзащитного якобы сломана челюсть. По словам юриста, если компенсация не будет выплачена, в отношении спортсмена могут возбудить дело по статьям о хулиганстве и массовых беспорядках, а видео с его участием попадет в сеть. В ответ футболист передал через нотариуса один миллион рублей.

Позднее, несмотря на перевод денег, видео начали рассылать знакомым Смолова. Тогда ему позвонил Валитов и предложил встретиться в ресторане на Кутузовском проспекте. Уже там Смолову снова намекнули, что за дополнительное вознаграждение видео не попадет в интернет, а также пообещали поддержку в контактах с правоохранителями. Однако футболист отказался от неофициальных договоренностей. После этого видео появилось в открытом доступе.

Ранее Смолов публично извинился за участие в конфликте в московском кафе «Кофемания», признав свое поведение недопустимым. Спортсмен объяснил, что пытался урегулировать ситуацию словесно, но столкнулся с хамством. Вместе с этим полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за истечения сроков проверки и отсутствия достаточных доказательств.

Федор Смолов
футболисты
вымогательства
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.