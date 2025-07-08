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08 июля 2025 в 15:45

Юрист рассказал, что может спасти Смолова от суда после драки в кафе

Юрист Капштык заявил, что компенсация пострадавшему может спасти Смолова от суда

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист Федор Смолов, которому грозит уголовная ответственность за драку в кафе, может избежать наказания, если компенсирует траты на лечение потерпевшему, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. В таком случае пострадавший может передумать подавать заявление в полицию, пояснил эксперт.

Если потерпевший зафиксировал травмы и обратится в полицию, приложив медицинскую справку, то однозначно возбуждение уголовного дела будет, но будут учитывать и то, как футболист повел себя в дальнейшем, — высказался Капштык.

В случае отсутствия заявления со стороны пострадавшего полиция не станет самостоятельно возбуждать дело, уточнил юрист. Он добавил, что в этой ситуации Смолову прежде всего нужно добиться соглашения с потерпевшим об отсутствии у него претензий.

Юрист Максим Калинов ранее заявил, что Федору Смолову за драку в московской «Кофемании» грозит до пяти лет тюрьмы. По его словам, многое будет зависеть от судебно-медицинского исследования.

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