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05 июля 2025 в 13:20

Стало известно, какой срок грозит Смолову за драку в кафе

Адвокат Калинов: Смолова могут посадить на пять лет за драку в кафе

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Футболисту Федору Смолову за драку в московской «Кофемании» грозит до пяти лет тюрьмы, заявил «Газете.Ru» юрист Максим Калинов. По его словам, многое будет зависеть от судебно-медицинского исследования. Адвокат также провел параллели с аналогичным случаем, произошедшим в этом же заведении с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ему грозит уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью по ст. 115 Уголовного кодекса (до двух лет лишения свободы) или средней тяжести по ст. 112 Уголовного кодекса (до пяти лет). Тяжесть вреда здоровью определит судебно-медицинское исследование, а в дальнейшем экспертиза. Однозначно, состав преступления имеется, — сказал Калинов.

Ранее появилась информация о попытке вымогательства у Федора Смолова после конфликта в московской «Кофемании» 28 мая. Неизвестные требовали 20 млн рублей за отказ от публикации компрометирующей видеозаписи. В июне знакомые спортсмена начали получать сообщения с этим видео и просьбами передать его Смолову.

Сам инцидент произошел в кафе на Большой Никитской, где в 2018 году уже случался скандал с участием Мамаева и Кокорина. Конфликт Смолова с двумя посетителями разразился через день после официального объявления о расторжении его контракта с «Краснодаром». По имеющейся информации, поводом для столкновения могли послужить критические высказывания в адрес игры футболиста от других гостей заведения.

Федор Смолов
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уголовные дела
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