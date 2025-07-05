Стало известно, сколько вымогали у Смолова после драки в «Кофемании»

Стало известно, сколько вымогали у Смолова после драки в «Кофемании» Sport Baza: вымогатели хотели получить от Смолова 20 млн рублей после драки

У футболиста Федора Смолова после инцидента с дракой в «Кофемании» 28 мая неизвестные лица вымогали 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал Sport Baza. Эти средства должны были стать платой за неразглашение видеозаписи конфликта.

В июне знакомым спортсмена начали поступать сообщения с указанной видеозаписью и требованиями передать ее Смолову. Первоначально сумма выкупа составляла 1 млн рублей, затем увеличилась до 3 млн. В конечном итоге злоумышленники подняли сумму требований до 20 млн рублей. На этом этапе футболист пришел к выводу о бесперспективности дальнейших переговоров с вымогателями.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов вступил в словесную перепалку с двумя посетителями кафе на Большой Никитской. Это место известно тем, что в 2018 году здесь произошел скандал с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Конфликт случился через сутки после официального объявления о расторжении контракта Смолова с клубом «Краснодар». Причиной инцидента могли стать критические замечания в адрес игры футболиста со стороны других гостей заведения.

До этого журналист Дмитрий Губерниев в шутливой форме посоветовал российским футболистам завтракать дома, а не посещать рестораны. Таким образом он прокомментировал информацию о драке с участием экс-нападающего национальной сборной Федора Смолова.