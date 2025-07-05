Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 11:09

«Ешьте дома уже»: Губерниев о драке футболиста с посетителями «Кофемании»

Губерниев в шутку призвал футболистов завтракать дома после драки в «Кофемании»

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским футболистам следует завтракать не в ресторанах, а дома, заявил в своем Telegram-канале телекомментатор Дмитрий Губерниев. Таким образом он в шутку отреагировал на драку с участием бывшего форварда сборной России Федора Смолова, произошедшую в столичном кафе «Кофемания».

Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже, — заявил Губерниев.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Смолов оказался в центре скандала после нападения на посетителей «Кофемании». Инцидент произошел еще 28 мая, однако кадры произошедшего появились в Сети только сейчас. Предполагается, что посетители кафе могли спровоцировать Смолова замечаниями о его игре, после чего спортсмен набросился на них с кулаками.

До этого Губерниев рассказал о своем пути в спортивной журналистике, который начался с работы охранником в казино в «лихие 90-е». По словам комментатора, путь был сложным, однако именно эта работа помогла ему понять, чего он хочет на самом деле.

Москва
драки
нападения
футболисты
Дмитрий Губерниев
Федор Смолов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.