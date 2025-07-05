«Ешьте дома уже»: Губерниев о драке футболиста с посетителями «Кофемании» Губерниев в шутку призвал футболистов завтракать дома после драки в «Кофемании»

Российским футболистам следует завтракать не в ресторанах, а дома, заявил в своем Telegram-канале телекомментатор Дмитрий Губерниев. Таким образом он в шутку отреагировал на драку с участием бывшего форварда сборной России Федора Смолова, произошедшую в столичном кафе «Кофемания».

Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже, — заявил Губерниев.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Смолов оказался в центре скандала после нападения на посетителей «Кофемании». Инцидент произошел еще 28 мая, однако кадры произошедшего появились в Сети только сейчас. Предполагается, что посетители кафе могли спровоцировать Смолова замечаниями о его игре, после чего спортсмен набросился на них с кулаками.

До этого Губерниев рассказал о своем пути в спортивной журналистике, который начался с работы охранником в казино в «лихие 90-е». По словам комментатора, путь был сложным, однако именно эта работа помогла ему понять, чего он хочет на самом деле.