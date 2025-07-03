Губерниев рассказал, как пришел к карьере спортивного комментатора Губерниев рассказал, что после окончания вуза работал охранником в казино

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал Общественной Службе Новостей о своем пути в спортивной журналистике, который начался с работы охранником в казино в «лихие 90-е». По его словам, путь был сложным, однако именно эта работа помогла ему понять, чего он хочет на самом деле.

Это сейчас я вспоминаю с теплом и ностальгией те времена, но хочу сказать, что они были самыми сложными на самом-то деле, — объяснил комментатор.

Губерниев подчеркнул, что работа охранником была связана с рисками и конфликтами. Необходимость покупки дорогостоящей лицензии для работы в казино совпала с желанием реализовать себя в сфере, ради которой он учился в университете и получил красный диплом. Тогда ему повезло устроиться спортивным комментатором на телевидении, где он смог полностью посвятить себя любимому делу.

Комментатор признался, что не отмечает свой профессиональный праздник, поскольку предпочитает работать. Он также отметил важность спортивных корреспондентов, которые всегда должны быть в курсе событий и держать высокую планку.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что в базе данных украинского сайта «Миротворец» много великих людей, теперь там нашлось место российскому хоккеисту Александру Овечкину. По его словам, это никак не изменит жизнь капитана «Вашингтон Кэпиталз».