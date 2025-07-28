«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ «Оренбург» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче второго тура РПЛ

В матче второго тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Оренбург» разделил очки с махачкалинским «Динамо». Встреча на домашнем стадионе оренбургской команды завершилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 49-й минуте благодаря голу Мохаммада Хоссейннежада, но «Оренбург» сравнял счет усилиями Максима Савельева на 74-й минуте. Обе команды так и не смогли вырвать победу в оставшееся время.

В следующем туре РПЛ, который состоится 3 августа, «Оренбург» отправится на выездной матч против «Балтики» из Калининграда, а «Динамо» примет на своем поле грозненский «Ахмат». Обе команды продолжат борьбу за улучшение своих позиций в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил первый гол в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). 36-летний форвард «Акрона» проявил себя в гостевом матче второго тура с «Сочи». Дзюба, как уточняется, забил на 44-й минуте, счет таким образом стал 4:0. При этом для спортсмена это уже 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми голами. Он обогнал по данному показателю Дмитрия Лоськова и сравнялся с Сергеем Семаком.