«А я, искренне, и не знаю»: министр спорта не в курсе, кто тренер «Зенита»

«А я, искренне, и не знаю»: министр спорта не в курсе, кто тренер «Зенита» Министр спорта Дегтярев заявил, что не знает Сергея Семака

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что не знает, кто является главным тренером петербургского футбольного клуба «Зенит». В интервью изданию «РБ Спорт» глава ведомства сказал, что не следит за кадровыми изменениями в тренерском штабе конкретного клуба.

Как отношусь к словам Семака, который раскритиковал лимит? А кто это? Главный тренер «Зенита»? Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма, — сказал министр.

Ранее Дегтярев говорил, что Министерство спорта России планирует ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. Он обозначил предполагаемые параметры новых ограничений: пять иностранных игроков на поле и десять в заявке команды.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Дегтярев затронул тему международных санкций. По его словам, бывшие спортивные чиновники прикрывались этими ограничениями и списывали на них собственные ошибки. Министр отметил, что санкции в адрес российских спортсменов стали для некоторых функционеров удобным оправданием.