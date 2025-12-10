ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 11:15

Вкуснее рецепта белой рыбы не найдете: готовим в медово-томатном соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте минтай или треску в медово-томатном соусе. Блюдо получается ароматным, сочным и невероятно вкусным. Вкуснее рецепта белой рыбы не найдете!

Вкус этого блюда — идеальный баланс кислого, сладкого и соленого: нежное филе рыбы с хрустящей корочкой сочетается с насыщенным соусом, где чувствуются сладость меда, кислинка томата и пикантность соевого соуса.

Вам понадобится: 4 филе белой рыбы (треска, минтай, тилапия), 3 ст. л. муки, 2 ст. л. растительного масла. Для соуса: 2 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. томатной пасты, 2 зубчика чеснока, 100 мл воды, сок половины лимона, специи по вкусу. Рыбу нарежьте порционными кусками, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. В отдельной посуде смешайте все ингредиенты для соуса до однородности. Переложите обжаренную рыбу в соус и тушите на медленном огне 7–10 минут под крышкой.

Подавайте с рисом или овощами — это беспроигрышный вариант как для будничного ужина, так и для приема гостей!

Ранее стало известно, как приготовить диетическое горячее на Новый год: конвертики из куриного фарша с начинкой на 150 ккал.

Проверено редакцией
