Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 03:46

Цветет 5 месяцев подряд и уходит под снег с бутонами: удивительный многолетник для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы мечтаете о саде, который будет радовать красками с начала лета и буквально до самого прихода зимы, то вам нужен многолетник-рекордсмен — очиток видный. Он цветет 5 месяцев подряд и уходит под снег с бутонами.

Это уникальное растение раскрывает свои роскошные плоские соцветия в августе и уверенно держит яркую розовую, малиновую или белую окраску до конца октября, а то и ноября, не страшась первых заморозков и ночных холодов. Его мощные сочные побеги с декоративной листвой образуют красивые кусты, которые сохраняют форму весь сезон.

Очиток абсолютно неприхотлив, растет на любой почве, требует минимума ухода и прекрасно зимует в нашем климате. Посадите этот удивительный многолетник, и вы гарантированно получите самую долгую и эффектную осень в своем цветнике.

Ранее было названо растение для тени и регионов с дождливым летом: превращается в пышные цветущие шары.

Проверено редакцией
многолетники
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам раскрыли необычный способ завести полезные знакомства
Юрист озвучила, кому положена доплата за 25 лет стажа
Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня
Брюссельский раскол: фон дер Ляйен и Каллас грызутся за власть, кто победит
Стало известно, как защитить цифровые рубли от мошенников
В Гидрометцентре озвучили, в каких регионах зима еще не наступила
Появились новые детали в деле об убийстве Талькова
Раненый боец «Ахмата» спас товарища из-под шквального огня
Шаляпин получил от депутата неожиданное предложение о работе на ТВ
Конец пенсиям: Зеленский снова просит кредит у ЕС, куда ушли деньги Запада?
Экспертиза вынесла вердикт обвиняемому во взрыве в Балашихе
«Как Гитлер славян»: Запад уличили в намерении уничтожить украинцев
Новый роман, изнасилование, поддержка СВО: как живет Алена Яковлева
Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла жизни бойцов
Алаудинов назвал возможного преемника Зеленского
Львов столкнулся с неожиданным ограничением впервые за последние месяцы
Фаза Луны сегодня, 20 ноября: задачи и сюрпризы новолуния в Скорпионе
Возгорание вагонов на Свердловской ЖД привело к последствиям
Сенатор назвал способ сделать жилье для многодетных семей еще доступнее
Чтец по губам раскрыла суть вопроса Маска о саудовском принце в Белом доме
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.