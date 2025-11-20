Цветет 5 месяцев подряд и уходит под снег с бутонами: удивительный многолетник для сада

Если вы мечтаете о саде, который будет радовать красками с начала лета и буквально до самого прихода зимы, то вам нужен многолетник-рекордсмен — очиток видный. Он цветет 5 месяцев подряд и уходит под снег с бутонами.

Это уникальное растение раскрывает свои роскошные плоские соцветия в августе и уверенно держит яркую розовую, малиновую или белую окраску до конца октября, а то и ноября, не страшась первых заморозков и ночных холодов. Его мощные сочные побеги с декоративной листвой образуют красивые кусты, которые сохраняют форму весь сезон.

Очиток абсолютно неприхотлив, растет на любой почве, требует минимума ухода и прекрасно зимует в нашем климате. Посадите этот удивительный многолетник, и вы гарантированно получите самую долгую и эффектную осень в своем цветнике.

