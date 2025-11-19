Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Удивительный многолетник: можно сажать в грунт до конца ноября, несмотря на холодную погоду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эхинацея пурпурная — это удивительный многолетник, который можно смело сажать в открытый грунт до конца ноября, несмотря на холодную погоду. Ее семена и деленки корневищ прекрасно переносят подзимнюю посадку.

Главное преимущество эхинацеи — ее морозостойкость и способность прорастать даже после суровых зим, что делает ее идеальным выбором для позднеосенней посадки. Для успешной посадки подготовьте хорошо дренированную грядку с добавлением песка, сделайте лунки глубиной 1–2 см для семян или по размеру корневища для деленок, присыпьте сухой землей и не поливайте — зимней влаги будет достаточно.

Пурпурные или белые цветы эхинацеи с выпуклой сердцевиной будут украшать сад с июля до сентября, привлекая бабочек и пчел. Дачники ценят ее за способность расти на одном месте до 5–6 лет без пересадки, устойчивость к засухе и нетребовательность к почвам.

Ранее был назван цветок, который образует на грядке белоснежное облако через 30 дней после посева.

