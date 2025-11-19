Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 03:46

Посев в ноябре в тень: этот цветок взойдет без солнечного света

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Аквилегия (водосбор) — идеальный кандидат для ноябрьского посева в грунт на тенистые участки, поскольку ее семена требуют длительной стратификации и прекрасно прорастают в условиях недостаточного освещения.

Этот изящный многолетник отличается удивительной теневыносливостью и способен цвести даже в глубокой тени деревьев или с северной стороны построек. Для посева подготовьте участок с рыхлой влагоемкой почвой, сделайте неглубокие бороздки до 1 см, посейте семена и присыпьте заранее заготовленной сухой землей. Не поливайте — зимней влаги будет достаточно для набухания семян.

Этот многолетник особенно ценят за способность расти на одном месте много лет без пересадки и ежегодно увеличивать пышность цветения. Посев в ноябре в тень гарантирует, что весной этот цветок взойдет даже без солнечного света.

Ранее был назван цветок для клумб, кашпо и корзин: создает в саду эффект живого кружевного покрывала.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
