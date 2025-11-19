Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не гниет, не болеет, осушает участки: цветок для дождливых регионов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для регионов с дождливым климатом идеально подходит ирис — цветок, который не просто переносит влажность, но и активно в ней нуждается. Этот многолетник способен расти в постоянно сырой почве и на заболоченных участках.

Его мечевидные листья и ярко-желтые цветы создают живописные заросли, цветущие с июня по август. Ирис не гниет, не болеет и не боится продолжительных дождей. Он быстро разрастается, образуя плотные куртины, и эффективно осушает переувлажненные участки.

Этот цветок для дождливых регионов особенно ценен тем, что может расти как на солнце, так и в полутени, а его мощная корневая система укрепляет почву на склонах. При посадке в дождливых регионах важно обеспечить хороший дренаж, добавив в посадочную яму песок или гравий, хотя сам ирис прекрасно переносит и тяжелые глинистые почвы.

Ранее был назван цветок, который затмит все однолетники: не теряет вид от дождя и ветра, не требует частых подкормок.

