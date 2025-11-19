Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 16:01

Цветущие многолетники для поздней посадки: что сажать в ноябре и декабре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
До конца осени и в первых числах зимы можно успешно сажать морозостойкие многолетники, которые порадуют цветением уже в следующем сезоне. Рассказываем, что сажать в ноябре и декабре.

Среди лучших кандидатов для поздней посадки — астильба с ее пушистыми метелками, рудбекия с золотистыми ромашками, лилейники всех оттенков, флоксы метельчатые, хосты с декоративной листвой и эхинацея с крупными ромашковыми соцветиями. Эти культуры обладают высокой зимостойкостью и хорошо переносят подзимнюю посадку.

Технология проста: подготовьте посадочные ямы заранее, пока земля не промерзла, добавьте в них компост и золу. Сажайте деленки в сухую погоду, заглубляя корневую шейку на 3–5 см, затем обильно замульчируйте торфом или перегноем слоем 5–7 см. Не поливайте — растению хватит зимней влаги. Эти многолетники особенно ценны тем, что с каждым годом становятся пышнее и красивее, не требуя особого ухода.

