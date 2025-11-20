Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Цветет под проливными дождями и в адскую жару: чудо-многолетник с красивыми цветками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Представьте, как в вашем саду появляется растение, которое словно сошло со страниц старинной гравюры — изящное, ажурное, с цветами-колокольчиками, напоминающими диковинные звезды. Аквилегия Columbine Red — именно такой многолетник. Его темно-бордовые, почти шоколадные цветки с контрастными золотистыми тычинками кажутся созданными искусным ювелиром. Они не просто растут — они парят над куртиной сизо-зеленых резных листьев на тонких, но удивительно прочных цветоносах, придавая всему уголку сада легкость и таинственное очарование.

Этот сорт аквилегии — настоящая находка для садовода, ценящего изысканность и неприхотливость. Он прекрасно чувствует себя в полутени, например под кронами деревьев, где многие другие культуры страдают от нехватки света. Почву предпочитает рыхлую, влагоемкую, но без застоя воды. Уход за ним минимален: полив в засушливые периоды, одна-две подкормки за сезон комплексным минеральным удобрением для цветущих и обязательное удаление увядших цветоносов, чтобы продлить цветение и избежать самосева. После отцветания листва сохраняет декоративность до глубокой осени. Аквилегия Columbine Red морозостойка, но в малоснежные зимы легкое укрытие лапником не повредит. Она великолепна в групповых посадках, в теневых миксбордерах и как акцент в природном стиле, а ее цветы, такие графичные и яркие, просто созданы для изысканных букетов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Проверено редакцией
