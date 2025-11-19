Антипохмельный суп «Копченка» — вкуснятина с копченой курицей и плавленым сыром. Спасет после Нового года и останется с вами в будни

Антипохмельный суп «Копченка» — вкуснятина с копченой курицей и плавленым сыром. Спасет после Нового года и останется с вами в будни. Хотите приготовить суп, который согреет душу и наполнит дом уютным ароматом? Копченая курочка придает насыщенный вкус, а плавленый сыр создает нежнейшую кремовую текстуру. Просто, сытно и невероятно вкусно.

Проварите 300 грамм копченого окорочка в 2 литрах воды минут 5 для аромата. Достаньте мясо, отделите от кости и верните в бульон. Добавьте 3 картофелины, нарезанные кубиками, и одну мелко натертую морковь. Лук обжарьте до золотистого цвета вместе с копченой паприкой и отправьте в суп. Варите 15 минут, затем добавьте 3 столовые ложки плавленого сыра — помешивайте, пока он полностью не растворится. Готовьте еще 5-7 минут на медленном огне. Перед подачей посыпьте свежим укропом. Этот суп особенно хорош с гренками — идеальное сочетание для антипохмельного средства или просто холодного дня!

