19 ноября 2025 в 14:45

Щи из квашеной капусты томленые — раньше такие поражали даже царский двор: традиционный русский рецепт для особых случаев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Щи из квашеной капусты томленые — раньше такие поражали даже царский двор: традиционный русский рецепт для особых случаев. Этот старинный рецепт требует времени, но результат того стоит! Насыщенный бульон, тающее во рту мясо и ароматная капуста — настоящее кулинарное наследие, которое стоит попробовать каждому.

Ингредиенты

  • Говяжья грудинка (жирная) — 1 кг
  • Квашеная капуста — 1,4 кг
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Сухие травы для супа (пастернак, сельдерей, петрушка)
  • Вода — 3 литра
  • Чеснок, укроп, лавровый лист

Приготовление

  1. Начните с капусты: отожмите рассол и томите в духовке 6 часов при 110°C под фольгой — она станет прозрачной и нежной. Для бульона в чугунный казан положите мясо, целые овощи и травы, залейте холодной водой.
  2. После закипания снимите пену, посолите и томите в духовке 2,5 часа при 110°C под фольгой. Добавьте картофель за 1,5 часа до готовности. В конце соедините все компоненты, добавьте чеснок, укроп и лавровый лист. Подавайте со сметаной после настаивания 6-24 часа — именно тогда щи раскрывают свой истинный вкус!

Ранее мы делились рецептом вместо надоевших щей. Польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
