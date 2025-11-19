Щи из квашеной капусты томленые — раньше такие поражали даже царский двор: традиционный русский рецепт для особых случаев

Щи из квашеной капусты томленые — раньше такие поражали даже царский двор: традиционный русский рецепт для особых случаев. Этот старинный рецепт требует времени, но результат того стоит! Насыщенный бульон, тающее во рту мясо и ароматная капуста — настоящее кулинарное наследие, которое стоит попробовать каждому.

Ингредиенты

Говяжья грудинка (жирная) — 1 кг

Квашеная капуста — 1,4 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Сухие травы для супа (пастернак, сельдерей, петрушка)

Вода — 3 литра

Чеснок, укроп, лавровый лист

Приготовление

Начните с капусты: отожмите рассол и томите в духовке 6 часов при 110°C под фольгой — она станет прозрачной и нежной. Для бульона в чугунный казан положите мясо, целые овощи и травы, залейте холодной водой. После закипания снимите пену, посолите и томите в духовке 2,5 часа при 110°C под фольгой. Добавьте картофель за 1,5 часа до готовности. В конце соедините все компоненты, добавьте чеснок, укроп и лавровый лист. Подавайте со сметаной после настаивания 6-24 часа — именно тогда щи раскрывают свой истинный вкус!

