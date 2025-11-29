Цветок, который обожает жару и засуху: будет цвести все лето даже в самое пекло

Цветок, который обожает жару и засуху: будет цвести все лето даже в самое пекло

Если вы ищете растение, которое будет процветать в самую сильную летнюю жару, когда другие культуры вянут и чахнут, то ваш идеальный выбор — неприхотливая и выносливая эхинацея. Это цветок, который обожает жару и засуху.

Этот солнечный многолетник создан для экстремальных условий: его мощная, глубоко проникающая корневая система позволяет добывать влагу из самых нижних слоев почвы, делая его невосприимчивым к засухе и палящему солнцу. Эхинацея не только выживает в зной, но и активно цветет с июля по сентябрь, радуя крупными, яркими ромашками всех оттенков розового, малинового, желтого и даже оранжевого.

Она абсолютно нетребовательна к уходу, растет на любой почве и при этом является ценным лекарственным растением, повышающим иммунитет. Посадив эхинацею на своем участке, вы получите яркий, жизнерадостный цветник, который будет стабильно цвести все лето даже в самое пекло.

Ранее был назван многолетник-рекордсмен по цветению: уходит под снег в полном цвету.