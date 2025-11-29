День матери
29 ноября 2025 в 23:00

Цветок, который обожает жару и засуху: будет цвести все лето даже в самое пекло

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы ищете растение, которое будет процветать в самую сильную летнюю жару, когда другие культуры вянут и чахнут, то ваш идеальный выбор — неприхотливая и выносливая эхинацея. Это цветок, который обожает жару и засуху.

Этот солнечный многолетник создан для экстремальных условий: его мощная, глубоко проникающая корневая система позволяет добывать влагу из самых нижних слоев почвы, делая его невосприимчивым к засухе и палящему солнцу. Эхинацея не только выживает в зной, но и активно цветет с июля по сентябрь, радуя крупными, яркими ромашками всех оттенков розового, малинового, желтого и даже оранжевого.

Она абсолютно нетребовательна к уходу, растет на любой почве и при этом является ценным лекарственным растением, повышающим иммунитет. Посадив эхинацею на своем участке, вы получите яркий, жизнерадостный цветник, который будет стабильно цвести все лето даже в самое пекло.

Ранее был назван многолетник-рекордсмен по цветению: уходит под снег в полном цвету.

Цветет пышнее в тени, чем на солнце: многолетник для дачников, которые мечтают о красивом саде
Посадите в ноябре — весной в саду идеальные шары с махровыми цветками! Чудо-многолетник с мини-помпонами
Многолетник для тех, чьи участки продуваются ветрами и страдают от летних ливней: чудо-цветок
Зацветет в самое холодное и мокрое лето: растение, которое обожает плохую погоду
Цветет как на открытом солнце, так и в густой тени деревьев, мирится с бедной почвой: чудо-цветок
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
