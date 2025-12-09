Не только оливье: роскошное новогоднее угощение с говяжьей печенью

Говяжью печень (500 г) очистите от пленок и вымочите в молоке 2 часа. Нарежьте кубиком, обжарьте с луком (300 г) и тимьяном (1 веточка) до легкой румяности. Добавьте 100 г сливочного масла, потушите 10 минут под крышкой. Измельчите блендером в паштет с 50 мл коньяка, солью и черным перцем по вкусу. Выложите в форму, утрамбуйте. Для конфитюра уварите 150 г клюквы с 50 г сахара и цедрой половины апельсина до густоты. Охлажденный паштет нарежьте ломтиками, подавайте на гренках с ложкой конфитюра и веточкой розмарина. Сочетание нежной печени и кисло-сладкой ягоды создаст изысканный старт праздничного ужина.

