09 декабря 2025 в 12:08

Не только оливье: роскошное новогоднее угощение с говяжьей печенью

Не только оливье: роскошное новогоднее угощение с говяжьей печенью
Говяжью печень (500 г) очистите от пленок и вымочите в молоке 2 часа. Нарежьте кубиком, обжарьте с луком (300 г) и тимьяном (1 веточка) до легкой румяности. Добавьте 100 г сливочного масла, потушите 10 минут под крышкой. Измельчите блендером в паштет с 50 мл коньяка, солью и черным перцем по вкусу. Выложите в форму, утрамбуйте. Для конфитюра уварите 150 г клюквы с 50 г сахара и цедрой половины апельсина до густоты. Охлажденный паштет нарежьте ломтиками, подавайте на гренках с ложкой конфитюра и веточкой розмарина. Сочетание нежной печени и кисло-сладкой ягоды создаст изысканный старт праздничного ужина.

Ранее мы писали о салате с семгой, который не испортит фигуру.

простые рецепты
быстрые рецепты
салат
печень
закуски
Новый год
Оксана Головина
О. Головина
