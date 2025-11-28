Трюк с маслом для самых сочных эчпочмаков — готовим татарскую классику без хлопот

Эчпочмаки созданы для того, чтобы их есть всей семьей за большим столом. Они сытные, ароматные и такие вкусные, что невозможно остановиться на одном. Идеальное блюдо для воскресного обеда.

Для теста смешиваю 200 мл кефира, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. сахара и 0,5 ч. л. соли. Добавляю 100 г растопленного сливочного масла. Постепенно ввожу 400–450 г муки и замешиваю мягкое эластичное тесто. Накрываю и оставляю на 30 минут.

Для начинки 400 г смешанного фарша (свинина + говядина) смешиваю с 1–2 мелко нарезанными луковицами, 2 нарезанными мелкими кубиками сырыми картофелинами, солью и перцем. Добавляю 40 г холодного сливочного масла, нарезанного мелкими кубиками.

Тесто делю на небольшие шарики. Каждый раскатываю в круглую лепешку. В центр выкладываю начинку. Формирую треугольники, защипывая края, но оставляя в центре небольшое отверстие. Смазываю желтком и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета.

