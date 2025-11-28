Пончикам — отбой! Готовлю турецкие рулетики — без лишнего масла и слаще. Простая и вкусная выпечка к чаю

Однажды попробовав настоящую пахлаву, вы уже никогда не забудете ее волшебный вкус — тонкое слоеное тесто, ароматная ореховая начинка и душистый медовый сироп создают неповторимую гармонию. Предлагаю вам освоить домашний вариант этой восточной сладости в виде изящных рулетиков. Они получаются такими же вкусными, как классическая пахлава, но готовятся значительно проще и быстрее. Рулетики идеально пропитываются сиропом, оставаясь при этом хрустящими. Эта пахлава станет настоящим украшением праздничного стола и подарит вам кусочек восточной сказки.

Для теста смешайте 250 г муки, 100 мл теплого молока, 1 яйцо, 25 г размягченного сливочного масла и щепотку соли. Замесите эластичное тесто и оставьте отдыхать на 30 минут. Для начинки измельчите 120 г грецких орехов и смешайте с 75 г сахарной пудры и 0,5 ч.л. корицы. Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в тонкий прямоугольник. Смажьте растопленным сливочным маслом (75 г), распределите начинку и сверните плотные рулетики. Нарежьте рулетики на порционные кусочки, выложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 180°C 25–30 минут до золотистого цвета. Приготовьте сироп из 100 г сахара, 100 мл воды, 1 ст. л. меда и 1 ч. л. лимонного сока. Готовую пахлаву залейте горячим сиропом и дайте полностью остыть.

