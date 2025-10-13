В СПЧ призвали давать отсрочку всем заключенным с детьми младше 14 лет Член СПЧ Меркачева: нужно давать отсрочку всем подсудимым с детьми младше 14 лет

Подсудимым с детьми младше 14 лет следует давать отсрочку от уголовных наказаний, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, существующая норма закона не всегда применяется судами, хотя и носит исключительно гуманный характер.

Я считаю, нужно давать отсрочку от наказания во всех случаях, когда человек, имея на воспитании ребенка до 14 лет, не представляет угрозу обществу и детям. Интересы несовершеннолетних должны быть на первом месте. Пусть ребенок будет рядом с мамой и папой, пока ему не исполнится 14 лет. Затем он станет более или менее самостоятельным, у него повзрослеет психика. За это время родитель изменится, и, возможно, суд даже учтет это. Я считаю, что наш закон очень гуманен. Он саму такую возможность предусмотрел, что невероятно цивилизованно и правильно с точки зрения интересов семьи, но почему-то она не исполняется в ряде случаев, — высказалась Меркачева.

По ее словам, судебная система не в полной мере осознает тот масштабный урон, который наносится детям, когда их родителей приговаривают к реальным срокам лишения свободы. Член СПЧ отметила, что психологические травмы несовершеннолетних имеют долгосрочные негативные последствия для личности и всего общества в целом.

Никто никогда не пытался понять тот ущерб, который наносит следствие и суд, приговаривая родителей к реальным срокам. Речь идет о том, что несовершеннолетние серьезно страдают психологическ и психически. Очень часто из них потом вырастают преступники, потому что у них есть серьезные обиды на родителей, общество, государство и весь мир. И из этого состояния обиды они могут совершать какие-то злодеяния. Велик риск, что они станут алкоголиками или наркоманами, — резюмировала Меркачева.

