13 октября 2025 в 13:16

В СПЧ призвали давать отсрочку всем заключенным с детьми младше 14 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подсудимым с детьми младше 14 лет следует давать отсрочку от уголовных наказаний, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, существующая норма закона не всегда применяется судами, хотя и носит исключительно гуманный характер.

Я считаю, нужно давать отсрочку от наказания во всех случаях, когда человек, имея на воспитании ребенка до 14 лет, не представляет угрозу обществу и детям. Интересы несовершеннолетних должны быть на первом месте. Пусть ребенок будет рядом с мамой и папой, пока ему не исполнится 14 лет. Затем он станет более или менее самостоятельным, у него повзрослеет психика. За это время родитель изменится, и, возможно, суд даже учтет это. Я считаю, что наш закон очень гуманен. Он саму такую возможность предусмотрел, что невероятно цивилизованно и правильно с точки зрения интересов семьи, но почему-то она не исполняется в ряде случаев, — высказалась Меркачева.

По ее словам, судебная система не в полной мере осознает тот масштабный урон, который наносится детям, когда их родителей приговаривают к реальным срокам лишения свободы. Член СПЧ отметила, что психологические травмы несовершеннолетних имеют долгосрочные негативные последствия для личности и всего общества в целом.

Никто никогда не пытался понять тот ущерб, который наносит следствие и суд, приговаривая родителей к реальным срокам. Речь идет о том, что несовершеннолетние серьезно страдают психологическ и психически. Очень часто из них потом вырастают преступники, потому что у них есть серьезные обиды на родителей, общество, государство и весь мир. И из этого состояния обиды они могут совершать какие-то злодеяния. Велик риск, что они станут алкоголиками или наркоманами, — резюмировала Меркачева.

Ранее председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что сотни тысяч детей мигрантов на территории России не посещают общеобразовательные школы. По его словам, данную проблему необходимо активно решать, поскольку она противоречит конституционным нормам о всеобщем образовании.

