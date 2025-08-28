Под Белгородом погиб командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Терехов

В результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Белгородской области погиб боец самообороны и командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Терехов, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, сослуживцы оперативно оказали первую медицинскую помощь раненому и организовали транспортировку в Октябрьскую районную больницу. Однако полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Выражаю всем его родным, близким, боевым товарищам искренние слова соболезнования. Мы, несомненно, окажем его жене и двум детям всю необходимую помощь и поддержку. Он будет представлен к государственной награде посмертно, — написал Гладков.

Ранее стало известно, что за сутки ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с применением 88 беспилотных летательных аппаратов. Наиболее серьезные повреждения получили жилые районы и инфраструктура в нескольких округах. Так, в Белгороде два беспилотника самолетного типа повредили четыре квартиры в двух многоквартирных домах.

До этого в областной клинической больнице скончался мужчина, получивший ранения 15 августа в результате удара украинского беспилотника в селе Дунайка Грайворонского муниципального округа. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.