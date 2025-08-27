Белгородскую область атаковали 88 украинских БПЛА

ВСУ за минувшие сутки атаковали населенные пункты Белгородской области с применением 88 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Наиболее пострадали жилые районы и инфраструктура в нескольких округах.

По его словам, в Белгороде два беспилотника самолетного типа повредили четыре квартиры в двух многоквартирных домах. В Белгородском районе 12 беспилотников атаковали несколько населенных пунктов, восемь из них были сбиты. В хуторе Церковный поврежден корпус сельхозпредприятия, в поселке Октябрьский — частный дом.

По Валуйскому округу были нанесены удары 34 беспилотниками, по Грайворонскому округу — двумя боеприпасами и девятью дронами. По Краснояружскому району выпущено 20 боеприпасов и 17 БПЛА. В Шебекинском округе 14 беспилотников повредили грузовой автомобиль в городе Шебекино, уничтожили частный дом и хозяйственную постройку в селе Муром, а также повредили четыре частных дома и две хозпостройки в селе Графовка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников в российских регионах за ночь. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 15. Также БПЛА уничтожили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.