«Забили тревогу»: поляков заподозрили в подготовке диверсий в Белоруссии

Размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии может привести к диверсиям или протестам, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, за ними могут стоять польские вооруженные силы и спецслужбы Великобритании.

[В Польше] забили тревогу, потому что [«Орешник»] — это очень серьезное средство поражения, которое будет на территории Белоруссии. Там присутствуют силы и средства польской армии, разведчики, я полагаю, там и англичане. Это настораживает. Они могут произвести диверсии. И, кроме того, они могут спровоцировать какие-то массовые выступления населения региона, где будет развертываться «Орешник», — сказал Матвийчук.

Он усомнился, что оппозиции удастся остановить плановое развертывание российского комплекса, так как политическая ситуация в Белоруссии к этому не располагает. Тем более, по словам военэксперта, «Орешник» будет размещен в период проведения основного этапа учений «Запад-2025».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии агрессивно настроены против Минска. По его словам, давление со стороны перечисленных стран осуществляется по всем направлениям, но сильнее всего его чувствуют спецслужбы.