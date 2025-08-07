Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:52

«Забили тревогу»: поляков заподозрили в подготовке диверсий в Белоруссии

Военэксперт Матвийчук предупредил о диверсиях из-за «Орешника» в Белоруссии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии может привести к диверсиям или протестам, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, за ними могут стоять польские вооруженные силы и спецслужбы Великобритании.

[В Польше] забили тревогу, потому что [«Орешник»] — это очень серьезное средство поражения, которое будет на территории Белоруссии. Там присутствуют силы и средства польской армии, разведчики, я полагаю, там и англичане. Это настораживает. Они могут произвести диверсии. И, кроме того, они могут спровоцировать какие-то массовые выступления населения региона, где будет развертываться «Орешник», — сказал Матвийчук.

Он усомнился, что оппозиции удастся остановить плановое развертывание российского комплекса, так как политическая ситуация в Белоруссии к этому не располагает. Тем более, по словам военэксперта, «Орешник» будет размещен в период проведения основного этапа учений «Запад-2025».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии агрессивно настроены против Минска. По его словам, давление со стороны перечисленных стран осуществляется по всем направлениям, но сильнее всего его чувствуют спецслужбы.

Белоруссия
Польша
Великобритания
диверсии
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Одна страна хочет отказаться от наемничества
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.