17 августа 2025 в 10:05

В Японии раскрыли, для кого саммит на Аляске стал худшим сценарием

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Фото: Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели встречу на Аляске, и ее итоги оказались благоприятными для Москвы, заявил старший научный сотрудник исследовательского Фонда мира Сасакавы Тайсуке Абиру в интервью телеканалу NHK. Эксперт отметил, что сам факт личных переговоров президентов РФ и США без участия Киева стал для Украины наихудшим вариантом развития событий.

Диалог на Аляске прошел в выгодной для России форме, и на такой основе могли быть достигнуты некоторые договоренности между США и Россией. Если исходить из этого, то для Штатов такой итог нельзя назвать победой, — высказался эксперт.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что встреча президентов России и США поставила украинского лидера Владимира Зеленского в трудное положение. По его словам, Зеленский оказался единственным препятствием на пути к мирному урегулированию на Украине, тогда как Москва, напротив, продемонстрирует готовность идти на компромиссы.

