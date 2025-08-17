В Японии раскрыли, для кого саммит на Аляске стал худшим сценарием

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели встречу на Аляске, и ее итоги оказались благоприятными для Москвы, заявил старший научный сотрудник исследовательского Фонда мира Сасакавы Тайсуке Абиру в интервью телеканалу NHK. Эксперт отметил, что сам факт личных переговоров президентов РФ и США без участия Киева стал для Украины наихудшим вариантом развития событий.

Диалог на Аляске прошел в выгодной для России форме, и на такой основе могли быть достигнуты некоторые договоренности между США и Россией. Если исходить из этого, то для Штатов такой итог нельзя назвать победой, — высказался эксперт.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что встреча президентов России и США поставила украинского лидера Владимира Зеленского в трудное положение. По его словам, Зеленский оказался единственным препятствием на пути к мирному урегулированию на Украине, тогда как Москва, напротив, продемонстрирует готовность идти на компромиссы.