«Икра заморская, баклажанная!» — делимся идеальным рецептом с секретом

Баклажанная икра на зиму — это превосходный способ сохранить летние ароматы овощей и наслаждаться ими круглый год. Для приготовления понадобится 1 килограмм спелых баклажанов, 2 средние моркови, крупная луковица, 3 зубчика чеснока, 100 граммов сладкого перца, 50 мл растительного масла, 2 столовые ложки томатной пасты, чайная ложка соли, чайная ложка сахара и щепоть молотого черного перца.

Сперва баклажаны нарезают аккуратными кубиками и обжаривают на растительном масле до появления мягкой золотистой корочки. Лук измельчают тонкими полукольцами, морковь натирают на крупной терке, а сладкий перец режут соломкой. Все подготовленные овощи отправляют в глубокую кастрюлю, добавляют измельченный чеснок, томатную пасту, соль, сахар и молотый перец. Содержимое томят на медленном огне примерно 20–25 минут, периодически перемешивая, чтобы ароматы равномерно раскрылись и смесь загустела.

Горячую баклажанную икру раскладывают по стерилизованным банкам, плотно закрывают крышками и оставляют остывать. Такой способ позволяет сохранить насыщенный вкус и аромат каждого овоща, делая блюдо идеальным как самостоятельную закуску к свежему хлебу, добавку к гарнирам или основу для домашних соусов. Этот рецепт универсален, прост в приготовлении и обязательно понравится всей семье благодаря гармоничному сочетанию сладости моркови, мягкости баклажанов и легкой кислинки томатной пасты.

