Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск, Краматорск: сводка за 17 августа

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 17 августа 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска, Славянска, Краматорска и Днепра в воскресенье, 17 августа: обстановка на фронте

«На Покровском направлении активизируются боевые действия в Муравке, в Удачном ВС РФ улучшают свое положение, но битва идет за каждое строение. В районе Леонтовичей и Троянды тяжелые позиционные бои. На северном охвате есть тактические успехи в Родинском. По огневым позициям ВСУ в Мирнограде прилетают ФАБ-500, работают артиллерия и дроны. На северном участке противник предпринял серию мощных контратак, результатом которых стал заход противника в Золотой Колодезь и в северную часть Веселого. В целом ВС РФ выдержали наступ противника и сохранили позиции по линии Новое Шахово — Рубежное — Золотой Колодезь», — написал военный блогер Олег Царев.

По его словам, на Константиновском направлении продолжаются позиционные бои севернее Полтавки.

«В районе Катериновки и Клебан-Быка продолжаются упорные бои, противник контратакует в районе Щербиновки. Позиционные бои в районе Александро-Шультино. Со стороны Часова Яра ВС РФ продвигаются в Николаевке», — добавил он.

«Военная хроника» отметила, что бойцы «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) столкнулись с огромными потерями у Покровска.

«Вместо внятных доказательств успеха информационное поле, напротив, массово заполняют некрологи бойцов „Азова“, брошенного Сырским в контратаку к северу от Покровска. Как указывается, почти все погибли в промежутке с 8 по 15 августа. Часть на Торецком направлении, часть в районе Покровска», — обратили внимание авторы канала.

Также, по их словам, российские штурмовые группы продолжают продвижение и уже зашли поглубже в сам Покровск.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Основная рабочая версия пока остается прежней: северное направление может выполнять роль отвлекающего удара, которым вытягивают украинские резервы в районе Золотого Колодезя, в то время как основные усилия сосредоточены на вклинивании в город. У Сырского еще остаются некоторые опции по резервам в этом районе, но судя по обрывочной информации, укомплектованность бригад и батальонов ВСУ/НГУ в этом районе составляет сильно меньше необходимой штатной численности. Оперативная обстановка остается напряженной и требует уточнения по линии объективного контроля, однако тенденция очевидна: ВСУ пытаются информационно удержать весь участок Покровска, в то время как ключевые события уже разворачиваются в самом городе, о чем они, естественно, молчат», — добавила «Военная хроника».

Украинский канал «Легитимный» признал, что ВСУ столкнулись с острым дефицитом солдат из-за переброски резервов в Покровск.

«Наш источник сообщает, что за последнюю неделю Банковая перебросила огромные человеческие резервы на ноль ради результата и „тушения“ прорывов, что еще больше усилило дефицит живой силы ВСУ, который „аукнется“ в будущем, ускорив потери территорий. Если раньше офис президента кидал живую силу в мясные штурмы ради медийного хайпа под определенные события, то сейчас кидают в мясные штурмы, чтобы латать дыры и „закрывать прорывы“ (Покровское направление). Банковая понимает, что скоро начнет сильно проседать оборона, так как дефицит живой силы и рост СЗЧ никуда не делся, и вот почему Зеленский заявил о том, что русские готовят грандиозное наступление. Наступление идет уже давно, просто запас прочности у ВСУ снижается, а значит, скоро рванет где-то сильно», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что ВС РФ освободили населенные пункты Колодези и Вороное.

«Колодези — село в Краматорском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 340 человек. Расположено на берегу речки Желобки в 5 километрах к западу от Ямполовки, освобожденной нашими войсками в начале года. В 3 километрах к западу — дорога, ведущая на подконтрольный ВСУ Красный Лиман. Он является важной тыловой и перевалочной базой для донбасской группировки противника. Вороное — село в Покровском районе Днепропетровской области с довоенным населением около 50 человек. Расположено на левом берегу реки Вороной у границы с ДНР в 2,5 километрах к юго-западу от ранее освобожденного села Январское. Вороное стало уже четвертым населенником Днепропетровщины, занятым нашей армией, наравне с Январским, Малиевкой и Дачным. Россия расширяет плацдарм на территории противника», — прокомментировал это военкор Александр Коц.

