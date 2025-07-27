Популярную у россиян страну раскалило до +50 градусов

В турецкой провинции Ширнак зафиксировали рекордную для Европы температуру — воздух прогрелся до +50,5 градуса, передает газета Turkiye Today со ссылкой на государственную метеорологическую службу Турции. Предыдущий рекорд был установлен в Италии на Сицилии в августе 2021 года. Тогда столбик термометра поднялся до +48,8 градуса.

По данным издания, еще в 31 регионе Турции температура превысила 40 градусов. В их числе Анталья, Бурдур, Малатья, Ушак, Мус и другие. Измерения проводились в тени на высоте двух метров над уровнем земли. Специалисты отмечают, что по всей стране температура на 6–12 градусов выше сезонной нормы. Аномально высокие температуры пока будут сохраняться.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что с 28 июля по 3 августа ожидается аномально жаркая погода в Черноземье, Санкт-Петербурге, на юге Поволжья, черноморском побережье и в Сибири. По ее прогнозам, на этих территориях столбики термометров всю неделю будут держаться выше 30-градусной отметки.