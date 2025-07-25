Синоптик назвала регионы, где температура воздуха будет выше +30 Синоптик Паршина: жара выше +30 градусов ожидается в Петербурге и Сибири

С 28 июля по 3 августа ожидается аномально жаркая погода в Черноземье, Санкт-Петербурге, на юге Поволжья, черноморском побережье и в Сибири, сообщила в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее прогнозам, на этих территориях столбики термометров всю неделю будут держаться выше 30-градусной отметки.

В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях столбики термометров поднимутся до отметки +31–33 градуса. В Петербурге с понедельника по среду до +32 градусов. В Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях — +37 градусов. В Краснодарском и Ставропольском краях временами до +39 и выше, — спрогнозировала Паршина.

Она отметила, что температура выше 30-градусных значений ожидается в Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае — там до +35 градусов. На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Республике Алтай и Кемеровской области также жаркая погода — +31-36 градусов, уточнила Паршина.

Ранее член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов Анас Альфарадж напомнил, что больным сахарным диабетом необходимо помнить — длительное нахождение на солнце повышает уровень сахара в крови. По его словам, таким людям нужно менять дозировки инсулина, подстраивая их под погоду, чтобы избежать негативных последствий.