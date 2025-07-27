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27 июля 2025 в 11:57

Погода в Москве в воскресенье, 27 июля: снова похолодание и дождь?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ночь на воскресенье, 27 июля, в столичном регионе была прохладной: по области воздух остывал до +10 градусов, сообщила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Какая погода в Москве будет сегодня, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 27 июля

По словам Поздняковой, в Москве, на ВДНХ, было плюс 13,6, что на градус ниже нормы для этой даты июля. Самая низкая температура воздуха за последние 80 лет в этот день была в 1968 году и составляла 9 градусов.

Однако днем ситуация изменится. По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве будет ясно и без осадков.

«В течение дня характер метеоусловий существенных изменений не претерпит, метеоусловия будут определяться областью повышенного атмосферного давления, это же и есть антициклон. Поэтому в Москве и Подмосковье сохранится переменная облачность, осадки маловероятны, ветер слабый, почти штилевой, не более 2–7 м/c», — сообщил он.

Температура воздуха в городе составит плюс 26–29 градусов, по области — от 25 до 30 градусов летнего тепла, отметил Тишковец. Показания барометров будут меняться мало и составят 747 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с понедельника, 28 июля, в Московском регионе прогнозируется жаркая погода с температурой, превышающей 30-градусные отметки.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«На протяжении рабочих дней следующей недели в Москве ожидается температура в диапазоне +28–30 градусов. Это значит, что появятся предупреждения об опасном явлении — сильной жаре, так как температура в +30 градусов уже считается высокой. Она на 2–3 градуса выше нормы. Последняя декада июля и первые числа августа являются самым жарким климатическим периодом, так что высокие температуры вполне ожидаемы», — заявил он.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 27 июля

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург останется в зоне противоборства циклона над Скандинавией и барического максимума над востоком ЦФО. Поэтому в атмосфере над регионом сохранится неустойчивость, из-за которой во второй половине дня местами, преимущественно в западной половине региона, образуются кучево-дождевые облака и локальные грозовые дожди.

Температура воздуха при этом в городе составит плюс 29–31 градус, в Ленинградской области — плюс 27–32 градуса. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В понедельник в середине дня местами кратковременный дождь, гроза, ночью — плюс 18–20 градусов, днем — плюс 29–31 градус.

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