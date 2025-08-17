Рыбалка обернулась скандалом из-за советских символов Рыбака в Эстонии могут оштрафовать за советские символы на лодке

В Эстонии возбуждено административное дело против местного жителя за использование советской символики, теперь ему грозит штраф, сообщает издание Narvanews. Инцидент произошел с жителем Нарвы Вячеславом Сорокуном во время рыбалки на пограничной реке.

Эстонские пограничники обратили внимание на лодку рыбака, которая более десяти лет была украшена знаками советской гвардии. По словам Сорокуна, ему еще никто не предъявлял претензий к этой символике.

Ранее стало известно, что эстонские власти впервые разместят плавучие барьеры на пограничной реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию. Это решение направлено на предотвращение незаконного пересечения границы водным путем. Пилотный проект предусматривает установку специальных заграждений длиной 500 метров на реке и 1,5 километра на Чудском озере. Система включает сети, буи и якоря, которые должны препятствовать передвижению на лодках и попыткам пересечения вплавь.

До этого на мосту Дружбы между Нарвой и Ивангородом начался монтаж металлических ворот и барьеров. Пока ограничения коснулись только автомобильной полосы, но в ближайшее время аналогичные конструкции появятся и в пешеходной зоне.