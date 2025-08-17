Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 10:23

Биолог раскрыла последствия заражения почвы плесенью

Биолог Золотарева: зараженные плесенью плоды грозят поражениями ЖКТ и печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плесень на поверхности почвы может привести к заражению будущего урожая плесневыми грибами и накоплению в нем микотоксинов, которые грозят отравлениями, поражениями ЖКТ, печени и головной болью, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», заражение плесенью часто происходит при частном садоводстве, особенно при использовании сырого или необработанного компоста.

В условиях частного земледелия, особенно при использовании органических удобрений и тепличных конструкций, создаются идеальные условия для развития микроскопических грибов, включая таких представителей, как Aspergillus, Penicillium и Fusarium. Эти микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности способны вырабатывать микотоксины, устойчивые к термической обработке, — поделилась Золотарева.

Для борьбы с грибным заражением биолог советует сделать в теплице хороший дренаж, регулярно проветривать ее и рыхлить почву. Также важно обрабатывать землю биопрепаратами и пропаривать ее. Вместе с тем Золотарева рекомендует выбирать сорта овощей с плотной кожурой, так как они лучше защищены от грибных спор.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова рассказывала, что помидоры следует собирать до того, как погода начнет ухудшаться с приближением осени и дождей. По ее словам, они могут дозреть в ящике — это убережет плоды от множества проблем.

