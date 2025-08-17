Союзники Украины в Евросоюзе и Великобритании пребывают в состоянии паники, написал в Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он прокомментировал публикации Bild и Politico, согласно которым на Западе проходят дискуссии, кому из европейских лидеров следует поехать на переговоры в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейские и британские сторонники конфликта в панике, — констатировал Дмитриев.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что саммит России и США на Аляске поставил Зеленского в сложное положение. Москва же, по его словам, напротив, показала готовность к компромиссам.

До этого бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил мнение, что Зеленский выгоден для западной «партии войны», желающей продолжать конфликт. По его словам, на политика можно «повесить всех козлов».