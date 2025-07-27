Как проходит День ВМФ в Петербурге 27 июля: визит Путина, парад и салют

Как проходит День ВМФ в Петербурге 27 июля: визит Путина, парад и салют

В 2025 году программа главного праздника Военно-морского флота в Северной столице претерпела ряд изменений. Что об этом известно, как проходит День ВМФ в Петербурге 27 июля, куда приехал президент РФ Владимир Путин, будут ли парад и салют?

Как проходит День ВМФ в Петербурге 27 июля: парад и салют

Главного военно-морского парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге в 2025 году не будет. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отмена связана с «общей обстановкой и соображениями безопасности».

«Они превыше всего», — подчеркнул представитель Кремля.

Министерство обороны и главкомат ВМФ официальных комментариев по этому поводу не давали, однако, по данным СМИ, подготовку к параду остановили в первых числах июля.

25 июля комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил, что мероприятия, посвященные Дню ВМФ, в акваториях Санкт-Петербурга проводиться не будут. Главный военно-морской парад, салют, а также прохождение колонн водных судов отменены.

На День ВМФ в 2025 году петербуржцы и гости города смогут увидеть действующие военные корабли — фрегат Военно-морских сил Индии Tamal и корвет Балтийского флота «Сообразительный», пришвартованные на набережной Лейтенанта Шмидта.

Кроме того, в акватории Невы находится исторический воссозданный парусник «Полтава». Судно представляет собой современную копию первого линейного корабля Балтийского флота, построенного в Петербурге при Петре I в 1712 году и названного в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве.

Парусник «Полтава» Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Вечером включится особая подсветка мостов и зажгутся факелы Ростральных колонн. Также подсветка «Лахта Центра» засияет синим и белым цветами с 22:00 27 июля до 05:00 28 июля.

Какие мероприятия проходят в Кронштадте

Основные праздничные события проходят в Кронштадте, где программу, согласно плану, открывает торжественный подъем флагов расцвечивания на кораблях Ленинградской военно-морской базы.

Затем в Петровском парке на Якорной площади запланирована церемония возложения цветов к памятникам Петру I, адмиралу Федору Ушакову и адмиралу Степану Макарову, утверждают СМИ.

После по плану проходит воскресная литургия в Кронштадтском Морском соборе, куда ранее привезли мощи адмирала Ушакова, икону апостола Андрея Первозванного из главного храма Вооруженных сил России, а также десницу апостола Андрея из Богоявленского кафедрального собора Москвы.

Празднование Дня Военно-морского флота в Москве Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Что известно о визите Путина

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на День ВМФ, сообщил Дмитрий Песков. Также Кремль представил видео приезда российского лидера в Главное адмиралтейство.

«Здравствуйте, товарищи!» — сказал Путин почетному караулу и поздравил моряков с праздником.

Президент РФ проследил за ходом оперативных учений «Июльский шторм», которые проводятся с 23 по 27 июля в акваториях Северного и Черного морей, Тихого океана, Балтийского моря и Каспия. Песков уточнил, что Путин участвует в учениях по видеосвязи, слушая доклады адмиралов и наблюдая за учебными стрельбами. Главной задачей учений обозначена проверка взаимодействия флотов в единых сценариях боевой подготовки.

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