Путин прибыл в Адмиралтейство и подключился к учениям «Июльский шторм»

Путин прибыл в Адмиралтейство и подключился к учениям «Июльский шторм»

Президент России Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства проследил за ходом оперативных учений «Июльский шторм», которые проходят с 23 по 27 июля в акваториях Северного и Черного морей, Тихого океана, Балтийского моря и Каспия.

Как уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент участвует в учениях по видеосвязи, слушая доклады адмиралов и наблюдая за учебными стрельбами. Главной задачей учений обозначена проверка взаимодействия флотов в единых сценариях боевой подготовки.

Ранее Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ. Он отметил вклад всех поколений матросов и офицеров в становление России как великой морской державы и посвятивших себя службе Отечеству.

Также министр обороны Андрей Белоусов в своем поздравлении отметил четкие и грамотные действия моряков в ходе СВО. Глава военного ведомства подчеркнул, что ВМФ обеспечивает присутствие России в Мировом океане и безопасность морской деятельности, продолжая славные традиции предшественников.